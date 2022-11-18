«Прекратите посылать идиоту миллиарды!»: сын Трампа об инциденте в Польше Трамп-младший потребовал прекратить финансирование Украины после инцидента в Польше

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший призвал прекратить финансирование Украины и, в частности, президента Владимира Зеленского после инцидента с упавшей ракетой в Польше. Он опубликовал в соцсетях саркастический пост, который озаглавил: «Установлен украинский солдат, выпустивший ракеты по Польше». Пост публикует Telegram-канал «Пул № 3».

На фото прикрепленном к сообщению фото в образе украинского солдата с ПТРК в руках стоит Алек Болдуин, который тоже случайно застрелил на съемочной площадке женщину. Так сын политика «ответил» не только Зеленскому, но и пародировавшему его отца актеру.

Это действительно удивительно, как быстро боевики в Конгрессе захотели воевать с Россией еще до того, как у нас появилась реальная информация. Странно, что они больше не хотят воевать, чтобы защитить наших союзников по НАТО, теперь, когда Украина (еще одна страна не НАТО) кажется виновной! — сыронизировал Трамп-младший.

Из всей ситуации сын бывшего американского президента видит только один выход, на который указывал и ранее.

Прекратите посылать этому идиоту миллиарды, мы могли бы использовать их здесь, дома! — написал Трамп-младший, имея в виду Зеленского.

Ранее Дональд Джон Трамп — младший посмеялся над умением президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги. Он указал на непрекращающиеся обращения Зеленского к странам Запада с просьбой помочь Киеву деньгами.