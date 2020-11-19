Предвыборный штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане

https://static.news.ru/photo/0e2022d8-2a83-11eb-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане. Об этом заявил адвокат Трампа Руди Джулиани.

По словам правозащитника, это решение стало прямым результатом того, что была достигнута цель — остановлена преждевременная сертификация результатов выборов в округе Уэйн «до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был», пишет РИА Новости.

По предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 тысяч голосов.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.

Как писал NEWS.ru, представители избирательного штаба Дональда Трампа и члены Республиканской партии подали ряд исков с целью оспорить процесс подсчёта голосов минимум в пяти штатах по итогам выборов главы государства. При этом многие жалобы уже были отвергнуты. Отмечается, что число бюллетеней, которые указываются в жалобах, на данный момент не способно переломить общую картину в пользу Трампа.

В частности, иски были поданы в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде. В этих штатах разрыв между нынешним хозяином Белого дома и демократом Джо Байденом был не таким значительным. Зачастую речь шла либо о требовании приостановить обработку бюллетеней, либо о нарушениях при подсчёте и препятствовании работе наблюдателей.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.