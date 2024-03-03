Предвыборный опрос в США раскрыл уязвимости Байдена NYT: Трамп имеет большую поддержку избирателей в сравнении с Байденом

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Джо Байден

За президента США Джо Байдена выразили готовность проголосовать 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей, а за его потенциального конкурента — экс-главу Белого дома Дональда Трампа — 48%, следует из данных опроса, проведенного New York Times вместе с Сиенским колледжем. В издании указали, что исследование продемонстрировало несколько опасных сигналов для действующего американского лидера.

В частности, о готовности поддержать Трампа заявили 97% проголосовавших за него в 2020 году. При этом почти никто из прошлых сторонников республиканца не перешел в лагерь Байдена. В то же время за демократа готовы проголосовать только 83% прошлых избирателей. Вместе с тем 10% признались, что теперь поддерживают Трампа.

Еще одним сигналом для Байдена, как отметили в издании, является его недостаточная популярность среди женщин, темнокожих и латиноамериканцев в сравнении с Трампом. В NYT пришли к выводу, что пока что Трампу лучше удается объединять свой электорат. Кроме того, Байден и Трамп добились равной популярности среди женской половины избирателей, но мужская часть выражает большую поддержку республиканцу — 40% у Байдена против 49% у Трампа.

Ранее губернатор штата Айдахо в США Брэд Литтл предложил избавиться от Байдена и вернуть в Белый дом Трампа. По его словам, необходимо исправить ситуацию с открытой границей и сократить вышедшие из-под контроля расходы.