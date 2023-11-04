Представители США и Украины обсудили биологическую безопасность Госдеп: представители США и Украины обсудили биологическую безопасность

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Представители Вашингтона и Киева провели встречу по вопросам химической и биологической безопасности Украины, говорится в заявлении Госдепа, сообщает ТАСС. Двусторонняя встреча прошла в Кракове.

От США на ней присутствовала заместитель помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли, Украину представлял заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Соловьев. В сообщении отмечается, что стороны условились «углублять двустороннее сотрудничество», чтобы Киев получил возможности предотвращать, обнаруживать и отвечать «на химические и биологические угрозы».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в августе — сентябре 2023 года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии. По словам Кириллова, США планировали реализовать отрабатываемый сценарий в Николаевской области Украины. В ведомстве заявили, что специалисты должны были в этом регионе зафиксировать случаи инфекционного заболевания.