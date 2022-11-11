Представители Белого дома и Пентагона поспорили из-за Украины NYT: генерал США Милли поспорил с советниками Байдена из-за Украины

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советники президента США Джо Байдена вступили в спор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли из-за оказания помощи Украине, пишет The New York Times. Отмечается, что представитель Пентагона выступает за переговоры, а сотрудники администрации Белого дома указывают на то, что «еще слишком рано». Милли считает, что нужно оказывать поддержку Украине, чтобы она смогла добиться своих целей за столом переговоров.

Возникли разногласия по поводу того, следует ли оказывать давление на Украину, чтобы она добивалась дипломатического прекращения конфликта с Россией. Высший генерал Америки призывает к переговорам, в то время как другие советники президента США Джо Байдена утверждают, что это слишком рано, — сказано в публикации.

Советник президента Джейк Салливан в свою очередь заявил, что Вашингтон не стремиться контролировать Киев, а отношения между двумя\ странами являются «сугубо партнерскими». Он добавил, что оказываемая поддержка «носит больше моральный характер».

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко ранее заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны. Польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет. В случае развития такого сценария, считает Колодко, вовлеченные в конфликте западные страны ждет «максимальное уничтожение».