Представитель США покинула саммит по Украине до его завершения Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/www.imago-images.de/Global Look Press

Камала Харрис и Владимир Зеленский

Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер. Она слышала, как высокопоставленная чиновница заявила, что конференция прошла хорошо.

По информации газеты New York Post, Харрис изначально собиралась провести на саммите всего несколько часов и покинула его сразу после ужина лидеров вечером 15 июня. Вместо нее участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Швейцарии Харрис объявила о выделении свыше $1,5 млрд долларов на поддержку украинского энергосектора, а также на удовлетворение гуманитарных нужд и поддержание безопасности. Ее поведение негативно оценил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки администрации Трампа и бывший посол в Германии Рик Гриннелл.

Вся команда Байдена, от Джо до Камалы, Блинкена и Салливана никогда серьезно не относилась к установлению мира. Они — военная команда. Конечно, они не делают мирный саммит своим приоритетом. Типам из Вашингтона нужны войны, чтобы сохранить свою власть, — резко высказался он.

Ранее в Сети появился черновой вариант итогового коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. В документе сказано, что достижение мира в республике потребует участия и диалога всех сторон. В нем также упоминается передача Запорожской АЭС Киеву, обеспечение его доступа к портам Азовского моря и освобождение «всех военнопленных в рамках полного обмена».