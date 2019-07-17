https://static.news.ru/photo/4e0c0724-a8d2-11e9-ac95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совместные учения Соединённых Штатов и Турции продолжатся, заявил помощник заместителя министра обороны США Дэвид Трахтенберг. Отношения двух стран в военном контексте остаются прочными, отметил он.

По его словам, в Вашингтоне всё ещё считают важным партнёрство с Анкарой. Совместная работа продолжится по всему спектру связей, передаёт ТАСС .

Мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине, — отметил Трахтенберг.

Он добавил, что условие Пентагона позволяло Турции выбрать или российские самолёты C-400, или американские F-35, а покупка обоих типов машин невозможна. Поэтому решение о выводе страны из программы истребителей было ожидаемым.

Ранее, как писал News.ru, Трахтенберг заявил, что только Североатлантический альянс может исключить Турцию из своего состава. Он подчеркнул, что страна давно находится в составе НАТО.