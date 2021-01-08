Представитель Госдепа ушёл в отставку на фоне беспорядков в стране

https://static.news.ru/photo/e1cbc9c6-525f-11eb-acb5-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Форд Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и контролю над вооружениями Кристофер Форд объявил об уходе со своего поста.

Чиновник изначально объявил о намерении уйти с занимаемой им должности 7 января, тогда он сообщил коллегам, что планирует покинуть пост в течение недели, пишут «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

Форд заявлял, что работа помощником госсекретаря была для него «необычайной честью и привилегией». Однако несколько дней спустя он объявил о том, что уходит с поста немедленно, не дожидаясь окончания объявленного им семидневного срока.

Я не могу продолжать работать в администрации в то время, когда некоторые готовы потворствовать или даже подстрекать насильственное восстание против страны, которой я дорожу, — заявил представитель Госдепа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что со своего поста уходит министр образования Бетси Девос, а тажке в отставку подала министр транспорта США Элейн Чао.

Об уходе со своих постов на фоне беспорядков в США объявляли советник Трампа по вопросам отношений с Россией и Евразией Райан Тулли, заместитель советника президента по нацбезопасности Мэтью Поттинджер, а также ещё четверо сотрудников администрации американского лидера.

6 января Конгресс США должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов, однако дебаты в обеих палатах конгресса затянулись, а в районе Капитолийского холма вспыхнули беспорядки. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Конгрессменов временно эвакуировали до наведения порядка в районе Капитолия.

На следующий день американские парламентарии утвердили итоги выборов, назвав кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом страны, его инаугурация состоится 20 января.