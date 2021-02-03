Представитель Белого дома Псаки перепутала Олимпиады

https://static.news.ru/photo/ac3dc9a4-66bd-11eb-b6d5-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге, перепутав Олимпиаду 2020 года в Токио, которая запланирована на лето, и зимние Игры в Пекине 2022 года.

Журналистка спросила её про сохранность здоровья американских спортсменов. Представительница СМИ поинтересовалась, насколько безопасной для сборной США будет поездка в столицу Японии в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. На это Псаки ответила, что в настоящее время американские власти не рассматривают вопрос об изменении позиции по поводу участия национальной команды в пекинской Олимпиаде.

Корреспондент уточнила, что её вопрос касается Игр в Токио.

О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду, — сказала Псаки, переведя после этого тему разговора. Фрагмент брифинга запечатлён на видео и выложен на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Джен Псаки не обсуждала с Джо Байденом российские СМИ RT и Sputnik. Также она не в курсе, допущены ли они в Белый дом.

По мнению Псаки, RT и Sputnik являются инструментами пропаганды и работают на российское правительство. С президентом Байденом работа этих СМИ не обсуждалась.