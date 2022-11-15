Правозащитник обвинил США в срыве переговоров по Буту Правозащитник Мельников заявил, что США соврали переговоры по обмену Бута

Фото: Andrey Pronin/Russian Look

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил Daily Storm, что США сорвали переговоры по освобождению Виктора Бута. Он считает это провокацией.

США сорвали переговорный процесс по Виктору Буту. Это была провокация с их стороны, — приводит издание его слова.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов посетил бизнесмена Виктора Бута, отбывающего заключение в тюрьме Мариона, штат Иллинойс. По словам дипломата, россиянин, который изначально был задержан полицией в Таиланде, тоскует по семье и хочет вернуться на родину.

Позже стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.