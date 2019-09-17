https://static.news.ru/photo/50195f58-d974-11e9-b96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Von Blohn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство США подало иск против бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Об этом сообщает Reuters . По данным источника, американские власти обвиняют Сноудена в том, что выпустив свои мемуары, он нарушил обязательства перед государством, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и в качестве сотрудника АНБ (Агентство национальной безопасности).

По данным материалов Минюста, иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.

Ранее News.ru писал о том, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден использовал в мемуарах «Личное дело» отрывки из дневников своей супруги Линдсей Миллс.