https://static.news.ru/photo/1d5194f8-3c95-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/GlobalLookPress

Власти США могут внести ещё семь стран в список государств, гражданам которых ограничен въезд в страну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По данным издания, американская администрация рассматривает ограничения для граждан: Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Эритреи и Танзании.

Список государств пока не утверждён и может измениться до официального объявления, которое состоится 27 января, сообщает газета.

В интервью газете The Wall Street Journal президент США подтвердил планы администрации насчёт перечисленных стран.

Отмечается, что в 2017 году президент США ограничил въезд в страну гражданам из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, а также Венесуэлы, КНДР и Чада.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в интервью The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп высказался насчёт шведской активистки Греты Тунберг и бойце UFC Коноре Макгрегоре.