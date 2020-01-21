Власти США могут внести ещё семь стран в список государств, гражданам которых ограничен въезд в страну. Об этом
По данным издания, американская администрация рассматривает ограничения для граждан: Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Эритреи и Танзании.
Список государств пока не утверждён и может измениться до официального объявления, которое состоится 27 января, сообщает газета.
В интервью газете The Wall Street Journal президент США подтвердил планы администрации насчёт перечисленных стран.
Отмечается, что в 2017 году президент США ограничил въезд в страну гражданам из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, а также Венесуэлы, КНДР и Чада.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в интервью The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп высказался насчёт шведской активистки Греты Тунберг и бойце UFC Коноре Макгрегоре.
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