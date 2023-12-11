«Править миром»: в США решились на отчаянный шаг из-за России AC: в США могут ввести воинскую обязанность из-за конфликта на Украине

Фото: US Navy via Global Look Press

Действия американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. По его мнению, политика Вашингтона в отношении конфликта на Украине отталкивает американцев от добровольной службы.

Если печально известная «Клякса», как называют [американский] внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность, — резюмировал эксперт.

По мнению Бэндоу, потенциальных солдат отпугивает то, что США ведут «непрямую войну» с ядерной державой в лице России. Но при этом аналитик подчеркнул: воинская обязанность — тоже плохой выход, она может обернуться падением дисциплины и боевого духа.

Ранее журналист Брэдли Девлин заявил, что отправка солдат США на помощь ВСУ для борьбы за Крым привела бы к ужасным последствиям. По мнению корреспондента, в этом случае третьей мировой войны избежать бы не удалось.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. Как он уточнил, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».