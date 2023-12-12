«Позорный фарс»: в сенате Конгресса США оценили визит Зеленского Сенатор Вэнс назвал «позорным фарсом» визит Зеленского в США

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Владимир Зеленский

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США является «позорным фарсом», заявил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс. По его мнению, приезд украинского лидера специально задуман с целью давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.

Вэнс подчеркнул, что не пойдет на это и призвал сопартийцев последовать его примеру. Сенатор добавил, что Зеленскому следовало бы оказать давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот сел за стол переговоров по поводу южной границы.

Это опровергает ложь о том, что Зеленский — просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в США с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. <...> Это самый позорный фарс, который я видел, — сказал сенатор.

Ранее Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие.

Член верхней палаты конгресса Майк Ли возмутился такому обращению и заявил, что сенаторы США не станут слушать высказывания Зеленского. Американский политик подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности украинского лидера, но входит в обязанности конгрессменов, поэтому они «не станут выполнять его указания».