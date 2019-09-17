https://static.news.ru/photo/b814bff6-d912-11e9-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Неглерия Фоулера Фото: CDC/ Dr. Govinda S. Visvesvara

В Техасе 10-летняя Лили Мэй Авант заразилась паразитом, который питается мозгом человека, — Неглерией Фоулера. Девочку ввели в кому, однако спасти её не удалось.

Амёба проникла в организм школьницы через нос во время купания в реке или озере. Первые симптомы проявились спустя неделю. Здоровье ребёнка быстро ухудшалось, последние дни своей жизни Лили провела в детском госпитале в Форт-Уэрте, сообщает KWTX .

По статистике, шансы на выздоровление в случае заражения паразитом составляют лишь 2%.

Ранее в США от амёбного энцефалита скончался 29-летний сёрфингист. Молодой человек почувствовал сильную головную боль, через несколько часов его речь стала бессвязной. Врачи поставили диагноз — инсульт. Лечение оказалось неэффективным, спустя несколько дней он умер, писал News.ru.