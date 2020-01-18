https://static.news.ru/photo/bbf67aae-3a0d-11ea-8615-fa163e074e61_660.jpg Фото: ButteSheriff/twitter.com

Спасатели в американском штате Калифорния нашли пропавшую женщину, которая провела в засыпанном снегом автомобиле не менее шести дней.

Как сообщает The Independent, 68-летнюю Полу Бет Джеймс разыскивали с 9 января, только 15 января поисковый вертолёт обнаружил в горах погребённый под снегом внедорожник.

Когда спасатели добрались до машины, внутри они нашли живую американку, которая, несмотря на сильные морозы, смогла выжить под снегом. Женщину транспортировали в больницу на вездеходе. Её состояние оценивается как стабильное.

Ранее NEWS.ru писал, что 36-летний житель штата Орегон Джереми Тейлор оказался в снежном плену вместе со своей собакой. Его машина застряла в лесу. Мужчина и животное находились в ловушке в течение пяти дней. Изредка автолюбитель заводил двигатель, чтобы согреться. Спасатели, которые вытащили транспортное средство, сообщили, что американец и его пёс не пострадали, но были очень голодны. Дело в том, что за пять дней пленники съели только три пакетика острого соуса из ресторана Taco Bell.