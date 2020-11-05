Пожилая американка стала самым заразным носителем коронавируса в мире

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Пожилая женщина из США на протяжении 105 дней болела коронавирусной инфекцией. При этом 70 из них она оставалась заразной, несмотря на отсутствие признаков заболевания. Учёные назвали её уникальной: это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заразился COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, был опасен для окружающих.

Известно, что женщине 71 год. Её иммунитет был ослаблен, она страдала лимфолейкозом и приобретённой гипогаммаглобулинемией. Вирус у неё выявили лишь после того, как женщину обследовали в больнице. Таким образом, не исключено, что реальный срок её заражения ещё больше.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell, к учёным обратился лечащий врач женщины — специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо. На тот момент пациентка в течение нескольких недель имела положительные результаты теста на коронавирус. Медик хотел узнать, способна ли женщина распространять вирус на протяжении всего этого времени.

Лаборатория вирусолога Винсента Мюнстера из Национального института аллергии и инфекции начала изучать образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей пациентки. Исследователи предположили, что пациентка была заразной так долго из-за ослабленной иммунной системы: судя по результатам анализов крови, у неё не вырабатывались антитела.

Женщину среди прочего лечили плазмой выздоровевших людей, однако это не возымело эффекта.

Команда провела глубокое секвенирование всех образцов вируса, полученных от пациентки, чтобы увидеть, мог ли вирус измениться за 105 дней с того момента, когда был выявлен. Анализы показали различные варианты доминантного гена: поэтому учёные не считают, что это повлияло на продолжительность присутствия вируса у пациентки.

В конечном счёте американка выздоровела, однако специалисты продолжат изучать её феномен.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.