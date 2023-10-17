Пожарные спасли собаку после трех дней в пещере с медведем В США пожарные спасли собаку, прожившую три дня в пещере с медведем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В США пожарные вызволили из пещеры собаку, которая находилась там с медведем, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) добровольная пожарная служба Waldens Creek Volunteer Fire Department. Всего на спасательную операцию ушло около трех дней.

Инцидент произошел в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси. Волонтеры рассказали, что за помощью к ним обратился мужчина, чей пес ушел глубоко в пещеру. Специалисты выяснили, что животное могло залезть на глубину 12 метров. На следующий день спасатели полезли в пещеру и обнаружили, что пес ушел глубже, чем они ожидали. В 1,5 метра от собаки спал медведь. Спасатели установили камеру скрытого видеонаблюдения в пещере, чтобы продолжить операцию, когда дикий зверь уйдет на охоту.

Медведь ушел лишь спустя сутки. После этого трое пожарных спустились по веревкам к месту, где должен был находиться пес. Выяснилось, что он залез еще глубже. Спасатели вызволили питомца при помощи веревочного лассо.

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