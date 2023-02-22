Пожар произошел на ядерном объекте в США Возгорание произошло на ядерном объекте США Y-12

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Пожар произошел на американском правительственном ядерном объекте Y-12 в штате Теннесси утром 22 февраля. Его потушили штатные специалисты при поддержке чрезвычайных служб, пострадавших не было, как и выбросов радиации, сообщается в официальных аккаунтах объекта в соцсетях.

Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время, — уточнила пресс-служба объекта Y-12.

Возгорание ликвидировали в «одном из производственных зданий» объекта, который функционирует с 1943 года и относится к министерству энергетики США. Объект Y-12 задействован в обеспечении «безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания». Его специалисты, в том числе выполняют работы в интересах и государственных, и частных структур.

Ранее журналист Financial Times Джон Торнхилл рассказал об участии в симуляторе виртуальной реальности в роли президента США, вынужденного принимать решение об ответе на ядерный удар России. В зависимости от целей ответные удары предполагают гибель от 5 до 45 млн человек, при этом единственно правильного решения, по замыслу авторов, у этой задачи нет.