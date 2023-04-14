Пожар на ферме в Техасе унес жизни тысячи коров

Фото: IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Press/Global Look Press

В американском штате Техас на молочной ферме Саутфорк вблизи города Диммит произошел взрыв и крупный пожар, унесший жизни примерно 18 тысячи коров. Один из сельскохозяйственных рабочих получил травмы. В заявлении комиссара по сельскому хозяйству Техаса Сида Миллера уточняется, что по факту произошедшего организовано расследование, сообщает EADaily.

Это был самый смертоносный пожар для крупного рогатого скота в истории Техаса, расследование случившегося, а также очистка места могут занять некоторое время, — заявил Миллер.

Прибывшие на место пожарные и полиция установили, что внутри застрял один из рабочих. Мужчину спасли, он был доставлен в больницу в Лаббоке. О его состоянии на данный момент не сообщается. По словам шерифа, причины произошедшего устанавливаются. Миллер добавил, что, как только будут установлены детали пожара, о них сообщат общественности, чтобы «в будущем можно было избежать подобных трагедий».

Шериф округа Кастро Сал Ривера назвал возможной причиной взрыва перегрев системы удаления навоза из коровников. Он пояснил, что метан мог загореться и распространиться по ферме.

В немецком Гамбурге ранее из-за крупного пожара на складах в районе Ротенбургсорт в небе образовалось ядовитое облако дыма. По данным специалистов, токсичное облако могло нанести вред местным жителям.