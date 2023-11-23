Появилось видео, снятое за секунду до взрыва у моста на Ниагарском водопаде Mash показал кадры, снятые за секунду до взрыва у моста на Ниагарском водопаде

Фото: Carlos Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадры, снятые за секунду до взрыва автомобиля у моста на Ниагарском водопаде, опубликовал Telegram-канал Mash. Видео свидетельствует о том, что взрыв произошел после столкновения с КПП легкового автомобиля, летевшего в сторону здания около 100 метров.

Канал отмечает, что, по одной из версий, водитель машины намеревался нелегально пересечь границу, однако не справился с управлением. Автомобиль на скорости вылетел с дороги, после чего врезался в здание.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту у Ниагарского водопада прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившихся в машине, также пострадал пограничник.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что погибшие в результате взрыва на Радужном мосту у Ниагарского водопада люди были местными жителями. По ее словам, они давно проживали в западной части штата. Хокул указала на отсутствие свидетельств, указывающих на террористический след в происшествии. При этом губернатор допустила, что в дальнейшем может появиться дополнительная информация по инциденту.