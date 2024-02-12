Появилось видео с танцующим Трампом на выступлении школьниц

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

В Сети распространилось видео с президентом США Дональдом Трампом на выступлении черлидинг-команды девушек. Как пишет Telegram-канал «Пул 3», опубликовавший этот ролик, республиканец посетил мероприятие перед Супербоулом.

На кадрах видно, как Трамп пританцовывает на сцене, наблюдая за выступлением девушек из группы поддержки. Там же, на лужайке, играет оркестр.

Пользователи в Сети предположили, что видео сгенерировано нейросетью. Так, некоторые отметили, что ролик выглядит неестественно, а пальмы — как в компьютерной игре. Официально о таком перфомансе с участием Трампа не сообщалось.

Ранее действующий президент США Джо Байден снял ролик в TikTok с надписью «Лол, эй, ребята». Хозяин Белого дома выложил видео во время Супербоула. На кадрах демократ в домашней обстановке смотрит матч по американскому футболу и отвечает на вопросы по игре. Лидер США не стал выбирать, за кого болеть в финале, вместо этого он поклялся в верности другой команде, — «Филадельфия Иглз», почетным капитаном которой является первая леди США Джилл Байден.