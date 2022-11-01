Появилось видео с места убийства американского рэпера Американские СМИ опубликовали видео с места убийства рэпера Takeoff

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Рэпер Киршник Хари Болл, известный под псевдонимом Takeoff, был застрелен в Хьюстоне, США, сообщает TMZ. По данным газеты, убийство участника трио Migos произошло на вечеринке в честь дня рождения Джаса Принса, сына генерального директора крупнейшей звукозаписывающей компании Rap-A-Lot Джеймса Принса. Кадры с места преступления попали в Сеть.

В издании отметили, что нападение на рэпера произошло после конфликта в ходе игры в кости. Takeoff застрелили выстрелом в голову. В перестрелке также был замечен коллега исполнителя, хедлайнер Migos рэпер Quavo.

Как сообщает OnSmash, некоторые пользователи Twitter якобы видели перестрелку своими глазами и «убегали от тех же пуль».

Ранее сообщалось, что в США убили популярного рэп-исполнителя Теодора Джонса, известного под псевдонимом Young Greatness. Он был застрелен возле одного из ресторанов в Новом Орлеане. После убийства 34-летнего рэпера преступники угнали его автомобиль, однако позже он был найден брошенным.