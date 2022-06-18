Появилось видео падения Байдена с велосипеда Президент США Байден упал с велосипеда во время прогулки

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время вечерней прогулки упал с велосипеда. Видео инцидента уже успело облететь множество новостных пабликов и социальных сетей. Известно, что неловкая ситуация произошла возле его дома в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр.

На кадрах видно, как американский лидер едет на гоночном велосипеде под крики восторженной толпы. Закончив свой маршрут, Байден решил остановиться, однако после торможения его кроссовка застряла в велосипедной педали, в результате чего президент не успел слезть с седла и завалился на бок.

После инцидента глава государства успокоил журналистов и службу безопасности, заявив, что с ним «все нормально». По сообщению Reuters, медпомощь Байдену не понадобилась. После происшествия президент даже несколько минут посвятил собравшимся гражданам.

Ранее сообщалось, что в московском районе Аэропорт неизвестные установили боксерскую грушу с прикрепленным изображением президента США Джо Байдена. К посту в соцсетях была прикреплена фотография, на которой девушка бьет по снаряду ногой.