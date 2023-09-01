Появилось фото предположительного места падения «Луны-25»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Падение российской станции «Луна-25» могло образовать новый кратер на земном спутнике, сообщило NASA со ссылкой на данные с американского зонда LRO. Аппарат сделал фото предполагаемого места падения.

Зонд NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является следом падения российской миссии «Луна-25», — сообщило американское космическое агентство.

Публикация сопровождается двумя черно-белыми снимками с поверхности Луны. Один сделан в июне 2020 года, второй — в том же месте 24 августа. На последнем видно углубление, которого раньше не было.

Ранее стало известно, что Роскосмос рассматривает возможность повторения миссии по посадке аппарата на Южный полюс Луны. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, это может произойти в 2025–2026 годах.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.