Появились подробности планирования нанесении ударов по Йемену Bloomberg: команда Байдена начала планирование ударов в Йемене еще 1 января

Фото: Official White House/Adam Schultz

Президент США Джо Байден начал разрабатывать стратегию операции против хуситов в Йемене 1 января, находясь на острове Санта-Крус, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники. По их данным, глава Белого дома приказал своей команде в первый день нового года «ускорить усилия по осуждению атак хуситов в ООН» и продолжить формирование «коалиции для защиты судоходства».

Кроме того, Байден поручил военным «уточнить перечень целей для поражения». Отмечается, что Вашингтон всегда выступал за более активные меры против хуситов, в то время как Лондон и другие союзники из Европы и Ближнего Востока предостерегали от «чрезмерного ответа, который может втянуть Запад в прямой конфликт с Ираном».

Решение перейти к военным действиям было принято именно после масштабной атаки хуситов 9 января. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Байден выбрал «один из самых агрессивных вариантов» ответа, разработанных его командой.

Ранее член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявил, что Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену. Как утверждает конгрессмен, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу. Она отметила, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.