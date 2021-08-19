Угрожающий взорвать бомбу у Капитолия потребовал разговор с Байденом

Угрожающий взорвать бомбу у Библиотеки Конгресса мужчина хочет поговорить с американским президентом Джо Байденом. Злоумышленник сидит за рулём пикапа и утверждает, что в его кузове находится бомба. Об этом сообщил RT.

Журналисты узнали, что американца зовут Рэй Росберри. Некоторое время он вёл прямую трансляцию на Facebook, но позже его страницу оперативно удалили. На видеозаписях, распространённых в Сети, видно, что у мужчины в руках находится какой-то предмет, отдалённо похожий на детонатор.

Мужчина хочет, чтобы президент США ушёл в отставку. По его мнению, именно Байден виновен в «развале» Америки. Росберри предупредил, что, если его убьют, то машина сдетонирует. Кроме того, американец заявил, что заложил ещё четыре взрывных устройства.

В настоящее время силовики оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия. Местных жителей призвали держаться подальше от этого района. Спецтехника и саперы прибыли на место инцидента. Нет никаких данных о пострадавших.