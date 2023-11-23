Появились подробности об автомобиле, взорвавшемся у Ниагарского водопада Fox News: взорвавшийся на Радужном мосту в США автомобиль числился в угоне

Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Взорвавшийся на Радужном мосту на границе США и Канады автомобиль числился в угоне, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники. В момент инцидента в нем находились два человека.

По данным телеканала, находившиеся в авто люди попытались на высокой скорости проехать пункт пограничного контроля. Однако в результате машина врезалась в конструкцию КПП, загорелась, после чего прогремел взрыв.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. Расследованием инцидента занимается ФБР, специалисты изначально расценили его как попытку террористической атаки. При этом в ходе первичного обследования места происшествия полицейские не обнаружили следов взрывчатки или остатки взрывного устройства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти страны занимаются сбором информации о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегам. По его словам, канадское руководство не исключает введения дополнительных мер безопасности.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Объект введен в эксплуатацию в 1941 году. Его общая длина составляет около 440 метров.