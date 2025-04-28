Появились новые детали крушения вертолета армии США NYT: пилот разбившегося вертолета армии США проигнорировала указания диспетчера

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Обломки вертолетов Bombardier CRJ700 и Sikorsky UH-60 Black Hawk на реке Потомак. 2 февраля 2025 года

Пилот разбившегося вертолета H-60 Black Hawk армии США капитан Дж. Ребекка Лобач, проигнорировала указания диспетчера и второго пилота, что привело к столкновению с самолетом, пишет The New York Times. Трагедия произошла в конце января в Вашингтоне. В результате аварии вертолет и самолет CRJ-700 разбились, погибло почти 70 человек.

Оказалось, что пилоту требовалось изменить курс за 20 секунд до столкновения. При этом к тому моменту, как армейский вертолет и рейс 5342 вышли на радиосвязь с диспетчером около 20:43, пятеро диспетчеров выполняли различные обязанности в центре управления вышки.

Сотрудники выполняли две задачи одновременно. Диспетчер, о котором идет речь, столкнулся с еще одной трудностью: он не мог следить за перемещением вертолета в режиме реального времени.

Самолет, с которым вертолет столкнулся над аэропортом имени Рейгана, принадлежал авиакомпании American Airlines. В результате трагедии скончались 67 человек. Воздушное судно упало в реку, погибших нашли не сразу.

Ранее три человека погибли при крушении одномоторного самолета в штате Теннесси. По данным американских СМИ, воздушное судно вылетело из Алабамы и пыталось сесть в пункте назначения. Расследованием трагедии занялись профильные органы.