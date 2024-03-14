Появились кадры третьего экспериментального запуска корабля Starship SpaceX провела третий испытательный запуск корабля Starship в Техасе

Фото: SpaceX/youtube.com/

Американская компания SpaceX произвела третий экспериментальный запуск гигантской ракеты-носителя с кораблем Starship, трансляция велась в социальной сети Twitter (X). Она стартовала с площадки SpaceX Starbase, расположенной в Бока-Чика в американском штате Техас.

Starship Super Heavy является крупнейшей и самой мощной системой, предназначенной для космических запусков. Глава SpaceX Илон Маск позиционирует ее как ракету, предназначенную для полетов на Луну и Марс. После запуска компания опубликовала кадры корабля, движущегося по инерции в космосе.

Первый испытательный пуск Starship произошел в апреле 2023 года, он оказался неудачным. Тогда корабль разрушился практически сразу после запуска. Второй экспериментальный старт состоялся в ноябре, он также был неудачным, поскольку после разделения ступеней Starship не смог выйти на орбиту.

Ранее пилотируемый корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, успешно отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. На его борту в составе экипажа миссии Crew-7 находился российский космонавт Константин Борисов.