Появились фото со свадьбы медиамагната Мердока и бывшей тещи Абрамовича Sun: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича

Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руперт Мердок

Американский медиамагнат Руперт Мердок женился на молекулярном биологе и бывшей теще Романа Абрамовича Елене Жуковой. Таблоид Sun опубликовал фото с торжества, которое состоялось на территории виноградника 93-летнего жениха в Калифорнии.

Жукова надела на свадьбу элегантное белое облегающее платье с открытыми плечами. В ее руках был букет ландышей. Мердок отдал предпочтение классическому костюму с белой рубашкой и бежевым галстуком.

О помолвке пары стало известно в марте. Отмечалось, что Мердок и Жукова познакомились через третью жену магната, предпринимательницу Венди Дэнг.

В прошлом у Мердока было четыре жены. Последний его брак был расторгнут в 2022 году. Для Жуковой замужество стало третьим. В прошлом она была микробиологом и работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Она переехала в США в начале 1991 года после развода с первым мужем. Дочь Елены Дарья Жукова до 2017 года была замужем за российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Она родила ему двух детей, Аарона и Лею.

Как пишет Business Insider, «новая невеста свяжет Мердока с широкой сетью денежных контактов» и даст «некоторые удивительные связи». По версии авторов издания, через Жукову Мердок может получить каналы связи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку «Абрамович тесно связан с российским лидером и считается его тайным посыльным в переговорах с Западом».