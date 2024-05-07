Появились детали задержания военнослужащего США во Владивостоке NBC: задержанный сержант США приехал в РФ из-за романтических отношений

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Штаб-сержант Гордон Блэк приехал в Россию самостоятельно, а не по служебным делам, сообщили NBC собственные источники. Его подразделение дислоцируется в Южной Корее, и военнослужащий находился в служебной командировке.

Он должен был вернуться в США, когда решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. Сержант Блэк приехал в Россию без разрешения начальства.

Источник газеты «Известия» утверждает, что американский военнослужащий во Владивостоке был задержан за избиение женщины и кражу 200 тысяч рублей. С россиянкой он познакомился в интернете.

Приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь, — сообщил источник издания.

Госдепартамент находится в контакте с российским правительством по поводу этого дела, заявил собеседник издания Politico. По данным источника, сержант заключен под стражу до 1 июня.

В МИД России проинформировали, что задержание военного США во Владивостоке не связано со шпионажем или политикой, передает ТАСС. Поэтому за судьбой американца ведомство не следит пристально.

Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал, — пояснили в международном ведомстве.

В главном управлении ФСИН по Приморскому краю сослались на тайну следствия и не стали сообщать агентству информацию о местонахождении американца.

Ранее стало известно, что во Владивостоке 2 мая был задержан американский солдат по обвинению в преступном поведении. Официальный представитель Пентагона Синтия Смит отказалась разглашать детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.