«Поворотный момент истории»: американские дипломаты пристыдили власти США NYT: дипломаты США заявили о риске потерять доверие союзников из-за Украины

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгрессу США нужно принять закон о помощи Украине и Израилю, потому что иначе США рискуют потерять доверие союзников, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо девяти американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона. Дипломаты подчеркнули, что принятые сейчас решения будут иметь последствия еще очень долго.

Правительства (партнеров США. — NEWS.ru) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы <...>. Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами, — отметили послы.

Ранее выяснилось, что предложенный республиканцами законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины, не набрал необходимое число голосов в Палате представителей Конгресса США. В поддержку инициативы проголосовали всего 250 законодателей, против выступили 180 членов нижней палаты Конгресса. Уточняется, что для одобрения законопроекта нужно было набрать голоса двух третей конгрессменов.

Причем до этого президент США Джо Байден обязался наложить вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны. В Белом доме тогда потребовали от обеих палат конгресса сосредоточиться на создании качественного законопроекта, а не тратить время на «политические уловки».