«Повлияет на ход боя»: в США оценили «незаметное» оружие РФ на Украине Business Insider: российские средства РЭБ повлияют на ход боя на Украине

Фото: Минобороны РФ

Москва инвестировала средства в усовершенствование средств радиоэлектронной борьбы, сообщил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. Благодаря этому ВС России переходят к «тонким» операциям в зоне СВО, уверен эксперт.

Российские электронные воины переходят к «гораздо более тонким» операциям на линии фронта на Украине, — отметил журналист.

Москва определенно не собирается прекращать борьбу, подчеркнул Атламазоглу. По его мнению, пока весь мир наблюдает за российскими танками и беспилотниками, войска РЭБ с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта. Они могут повлиять на ход СВО, потому что Москва постоянно дорабатывает тактику и улучшает систему радиоэлектронной борьбы, резюмировал обозреватель.

Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя, — отметил Атламазоглу.

Ранее бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтону придется нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как победа России увеличит вероятность войны великих держав.