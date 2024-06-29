«Поверьте мне»: Обама поддержал Байдена после дебатов с Трампом Обама поддержал Байдена после неудачных дебатов с Трампом

Фото: IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med/Global Look Press

Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением в поддержку своего однопартийца, нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом. Он заметил в соцсети X, что бывают неудачные дебаты, но нужно помнить, какой выбор стоит перед общественностью.

Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю. Но эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе, — заявил Обама.

Байден, по его мнению, является тем, кто «говорит правду», «умеет отличать хорошее от плохого» и может «честно» рассказать об этом согражданам. Трамп же «лжет ради собственной выгоды».

Первая леди США Джилл Байден ранее похвалила супруга за проделанную на дебатах работу. Она объяснила избирателям, в чем отличился действующий президент США: он ответил на все вопросы. Сам американский лидер в этот момент «подвис» и лишь смотрел на супругу.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал с NEWS.ru, что о замене главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих выборах от демократов заговорили еще до дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Сенатор напомнил, что новости о плохом состоянии Байдена появились около 1,5 года назад.