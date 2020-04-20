Потерявшего кольцо три года назад мужчину нашли с помощью поста в соцсети

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В американском штате Флорида менеджер ресторана во время разбора деревянной веранды нашёл провалившееся между досок обручальное кольцо. На украшении была выгравирована надпись «Майк и Лиза 21 августа 2015».

Работники заведения сфотографировали кольцо и разместили его на страничке в Facebook. Пользователи соцсети стали делиться снимком в своих лентах, и спустя три дня к персоналу ресторана обратилась супруга потерявшего кольцо мужчины. Она рассказала, что вместе с мужем ужинала в заведении в марте 2017 года, и выслала фотографии, сделанные три года назад.

По словам Лизы, супруг обронил кольцо, когда вытирал руки. Тогда муж с женой подумали, что украшение потеряно навсегда. Сотрудники ресторана почтой выслали его паре, проживающей в Нью-Йорке.

63-летней американке Дебре Маккенне кольцо, оставленное в туалете в одном из магазинов Портленда в 1973 году, вернули спустя 47 лет. Оно нашлось в лесопарке в Финляндии, писал NEWS.ru.