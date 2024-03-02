Потерявшая управление фура повисла над рекой в США Большегрузная фура повисла над рекой после ДТП в американском штате Кентукки

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большегрузная фура врезалась в ограждение моста в американском штате Кентукки и повисла над рекой, передает телеканал Fox News. Там отметили, что водителя удалось спасти.

Представители экстренных служб с помощью веревочного крана вытащили мужчину из кабины и переместили на мост. Само транспортное средство при этом так и осталось висеть над рекой.

Ранее фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост в Нижегородской области. Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в Дальнеконстантиновском районе. Как уточняется, конструкция обрушилась, придавила легковушку и перекрыла дорогу. К утру движение восстановили.

В конце января в Москве иномарка упала с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова. Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль упал крышей на асфальт. При этом водителю госпитализация не потребовалась. Врачи оказали ему помощь на месте.

Перед этим в Иркутской области на границе с Красноярским краем обрушился мост через реку Полива. Как указывали власти региона, он не выдержал тяжести лесовоза. Сообщается, что водитель не пострадал. Повреждения получил только прицеп.

До этого в Белоруссии в ходе демонтажа обрушился пролет моста через реку Неман. В результате инцидента пострадали два человека. Также из упавшего в воду экскаватора вызволили машиниста. Всех отправили в больницу.