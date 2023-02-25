«Потерял самообладание»: Байдена обвинили в разжигании ядерной войны Экс-сотрудник Госдепа США Сориано: действия Байдена на Украине толкают мир к ядерной войне

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global look press

Джо Байден

Действия американского лидера Джо Байдена на Украине толкают мир к ядерной войне, заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано в статье для American Thinker. Такое мнение он высказал после выступления президента в Варшаве. Сориано отметил, что речь Байдена противоречит принципам внешней политики, заложенными президентом Джоном Кеннеди о недопустимость конфронтации со странами «ядерного клуба».

Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди. <...> Именно это и происходит на Украине. Глядя на предшествовавшие конфликту события, становится ясно, что в Вашингтоне потеряли самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора, — говорится в материале.

По мнению эксперта, НАТО толкает украинскую армию в бой с целью цель повысить издержки, которые должна заплатить Россия.

Президент США ранее в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. Он добавил, что не считает жителей РФ врагами США. Американский лидер также заявил, что Североатлантический альянс никогда не развалится, а поддержка Украины со стороны НАТО в условиях специальной военной операции будет усиливаться.