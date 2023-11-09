«Потеряем страну»: Трамп назвал причину бедственного положения США Трамп: США под руководством Байдена приблизились к третьей мировой войне

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

США вплотную приблизились к третьей мировой войне, передает ТАСС слова экс-президента страны Дональда Трампа. По его мнению, причиной шаткого положения Вашингтона является некомпетентное руководство в лице действующего главы Джо Байдена, который «не может спуститься со сцены, не может сказать и двух предложений», но при этом «отвечает за переговоры по ядерному оружию».

Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне. Мы никогда не были так близки к третьей мировой. И я надеюсь, что ошибаюсь. Это не прогноз, поскольку я бы никогда не стал делать таких прогнозов. Ужасно говорить это, но мы никогда не были так близки к третьей мировой войне. И причина лишь одна — за нас говорят некомпетентные люди, — подчеркнул экс-глава.

Трамп не первый раз заявляет, что США близки к конфликту мирового масштаба. Так, ранее он сообщил, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до войны. По мнению политика, виной этому будут неразумные действия американского истеблишмента в целом и нынешнего президента США в частности.

Такой же точки зрения придерживается и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, который заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона может привести мир к третьей мировой войне. Кроме того, подчеркнул политик, это противостояние давно уже стало рискованным для США с экономической точки зрения.