Пострадавших при стрельбе на военной базе в Техасе предварительно нет

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента со стрельбой на военной базе в Сан-Антонио в Техасе нет. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Twitter-аккаунте базы.
На данный момент предполагаемых пострадавших нет. Стрельба, по предварительным данным, произошла за пределами ворот «Вэлли хай» объединённой базы Сан-Антонио — Лэкланд, —
говоритсяв сообщении.
Также уточняется, что в данный момент чрезвычайные службы базы совместно с полицией Сан-Антонио ведут поиск стрелявших.
Ранее сообщалось, что на базе ВВС США в Сан-Антонио, штат Техас, произошла стрельба. Персоналу базы было рекомендовано занять укрытия.