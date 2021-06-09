Пострадавших при стрельбе на военной базе в Техасе предварительно нет

Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

На базе ВВС США Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. Об этом говорится на странице базы в Twitter.

В сообщении персонал базы предупреждается о нахождении на её территории «активного стрелка». Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Тревога не учебная, — говорится в сообщении....