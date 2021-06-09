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США

Пострадавших при стрельбе на военной базе в Техасе предварительно нет

22:20, 09 июня 2021
Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента со стрельбой на военной базе в Сан-Антонио в Техасе нет. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Twitter-аккаунте базы.

На данный момент предполагаемых пострадавших нет. Стрельба, по предварительным данным, произошла за пределами ворот «Вэлли хай» объединённой базы Сан-Антонио — Лэкланд, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент чрезвычайные службы базы совместно с полицией Сан-Антонио ведут поиск стрелявших.

Ранее сообщалось, что на базе ВВС США в Сан-Антонио, штат Техас, произошла стрельба. Персоналу базы было рекомендовано занять укрытия.

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