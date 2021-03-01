Постпред США заявила о наличии тем для сотрудничества с РФ в Совбезе ООН

https://static.news.ru/photo/696dd488-7abe-11eb-be14-96000091f725_660.jpg Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press

В Вашингтоне считают, что с Москвой у них есть сферы, в которых можно сотрудничать на площадке Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом заявила новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции.

Есть у нас разногласия, и большинство из вас знает, в чём они заключаются, но у нас также есть области, где мы надеемся сотрудничать с русскими. В частности, мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру, — сказала Томас-Гринфилд, слова которой приводит ТАСС.

Дипломат также рассказала о встрече со своим коллегой из РФ Василием Небензей и отметила, что ждёт работы с ним с нетерпением.

Томас-Гринфилд также рассказала, в каких сферах возможно сотрудничество с КНР, и подчеркнула, что с Пекином у Вашингтона сейчас «очень сложные отношения» и в них есть области, в которых стороны очень сильно расходятся. В частности, продолжила дипломат, речь идёт о правах человека. Однако, по мнению нового американского постпреда в ООН, сотрудничать с Китаем США может в вопросах борьбы с изменением климата.

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что Штаты «никогда не откажутся от дипломатии как средства достижения своих целей».

Мнение России о новом постпреде США при ООН ранее выразил первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Томас-Гринфилд может рассчитывать на самое благоприятное отношение со стороны РФ. Российский дипломат солидарен с коллегой в том, что двум странам «необходимо находить общую позицию, даже если столицы иногда расходятся по разным вопросам».

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном, если ближневосточная страна возобновит выполнение обязательств, сообщал NEWS.ru.