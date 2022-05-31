Постпред США при ООН заявила об условии поставок оружия Киеву

Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за её пределами. Об этом она сообщила на брифинге, посвящённом итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае. Ответ Томас-Гринфилд публикует газета La Repubblica, выдержки приводит РИА Новости.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, власти США рассматривают возможность отправки на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО), оснащенных управляемыми ракетами дальностью действия свыше 60 км

Постпреду США при ООН был задан вопрос относительно предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое в ООН передал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Вашингтон не собирается быть стороной конфликта и поэтому США не предоставляют Киеву вооружения, позволяющие атаковать территорию РФ, отметила при этом представитель США.

Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ, — сказала политик.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова высказалась относительно угрозы советника офиса президента Украины Алексея Арестовича истерикой из-за отказа главы США Джо Байдена поставлять Киеву реактивные системы залпового огня. По её мнению, такие заявления делаются по указке самих Соединенных Штатов, чтобы «прогнуть» американского лидера.