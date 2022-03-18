Постпред США при ООН оценила возможность визита Байдена на Украину

Визит главы Белого дома Джо Байдена на Украину пока не планируется, сообщила в эфире CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, американский лидер отправится в Европу, где проведёт встречи с партнёрами Соединённых Штатов Америки.

Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнёрами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину, — заявила постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что власти страны ранее отговаривали американцев от поездок на Украину, где идут боевые действия.

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко ранее сообщил в интервью CNN, что Байдену следует посетить Украину. Президент США на следующей неделе отправится в Европу для участия в саммите НАТО в Брюсселе, и, по мнению Порошенко, приезд в его страну может стать символом солидарности.

По словам бывшего украинского лидера, такой шаг более чем наглядно продемонстрировал бы, что «весь мир вместе с нами против России».

На внеочередном саммите НАТО, запланированном на 24 марта, будет обсуждаться ситуация на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что Байден также посетит саммит Евросовета и встречу стран G7, инициированную Германией.

Ранее президент США заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия.