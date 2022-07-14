Постпред США Карпентер: ОБСЕ отправит Украине средства ПВО и HIMARS

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нынешнее присутствие ОБСЕ в Киеве будет расширено в ближайшие недели, в дальнейшем организация может сосредоточиться на предоставлении Украине ПВО средней дальности, системы HIMARS и артиллерии большой дальности, заявил телеканалу ТСН постпред США при организации Майкл Карпентер. По его словам, это позволит обеспечить Украине преимущество в любых переговорах.

Отвечая на вопрос об открытии нового офиса ОБСЕ в Киеве, постпред уточнил, что речь идет о координационном проекте, который будет действовать только за счет вкладов единомышленников. Это позволит лишить Россию права вето.

Сейчас мы сосредотачиваемся на том, чтобы предоставить Украине особо необходимые возможности, включая противовоздушную оборону средней дальности, которую США предоставляют только в последние недели, систему HIMARS и артиллерию большой дальности, — заявил Карпентер.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину. Среди приоритетных потребностей Киева — системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи. В свою очередь военный эксперт Константин Сивков заявил, что российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS.