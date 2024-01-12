Постпред России объяснил запрос на проведение срочного заседания СБ ООН Постпред РФ: США и союзники злоупотребили резолюцией СБ ООН по Красному морю

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США и их союзники злоупотребили недавно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН, осуществив удары по объектам в Йемене, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости. Таким образом он объяснил запрос Москвы на проведение срочного заседания СБ ООН.

Россия запросила проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили, — заявил Небензя.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предпринял попытку убедить руководства арабских стран присоединиться к коалиции против йеменских хуситов. Среди государств, к которым обратился Вашингтон, были Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Причем США воспринимают ОАЭ и Саудовскую Аравию как наиболее близких и важных союзников в борьбе против хуситов, однако именно они ответили на предложение отказом.