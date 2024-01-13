Постпред РФ высказался о смерти американца Лиры в украинское тюрьме Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Лиры

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме отвратительным преступлением. В Twitter (X) Полянский выразил желание узнать, как сторонники украинского лидера в США после такого продолжают поддерживать Киев.

Хотелось бы узнать, как апологеты украинского диктатора, такие как (экс-посол США в РФ — ред. NEWS.ru.) Майкл Макфол, осмелятся уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь в свете этого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и его презрения к свободе слова, — заявил Дмитрий Полянский.

Напомним, американский блогер Гонсало Лира, который неоднократно критиковал президента Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме, сообщил журналист Такер Карлсон. По его словам, за несколько недель до этого во время беседы отец Лиры заявил, что его сына могут убить.

СБУ в мае 2023 года задержала блогера. В декабре бизнесмен Илон Маск потребовал объяснений от президента Украины по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме.

В 2022 году Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО планирует спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области.