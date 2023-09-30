Постпред РФ: скандал с нацистом стал уроком для искажающих историю

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Скандал вокруг приглашения нациста в канадский парламент показал, что в мире до сих пор сохраняется историческая память о событиях прошлого, написал постпред России при ООН Геннадий Гатилов у себя в Telegram-канале. Он также подчеркнул, что вся ситуация стала уроком для «поклонников альтернативной истории» в странах, которые, как и Канада, не поддерживают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на борьбу с героизацией нацизма.

Взяв на себя полноту вины за инцидент и бесславно уйдя в отставку, Э.Рота теперь запомнится как спикер нижней палаты, притащивший к себе в парламент престарелого нациста. Это — хороший урок другим «фанатам альтернативной истории» из стран, которые, наряду с Канадой, последовательно не поддерживают ежегодные резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, — заявил Гатилов.

Гатилов также выразил надежду на то, что подобные события привлекут внимание мировой общественности к чествованию нацистов и коллаборационистов в странах Прибалтики, которые героизируют своих легионеров из «Ваффен СС».

Ранее Трюдо под давлением оппозиции признал, что направил через дипломатические каналы извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки. При этом он отказался признать персональную вину за инцидент.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.