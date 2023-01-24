Постпред при ООН прервала репортера на словах о роли США на Украине

Фото: МО Украины

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью корреспонденту BBC в Нью-Йорке Лоре Тревельян, в ходе которого журналистка предположила, что США продлевают конфликт на Украине, поставляя ей вооружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на расшифровку интервью. Однако Гринфилд не дала ей договорить, обвинив в продолжающемся конфликте Россию.

В ходе интервью Тревельян заявила, что африканские лидеры хотят прекращения конфликта на Украине путем переговоров, но США не могут пообещать им этого. В ответ постпред сообщила, что «только Россия может им это обещать».

Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что... — начала фразу Тревельян.

В итоге Томас-Гринфилд не дала Тревельян закончить фразу. По ее утверждению, Россия продлевает конфликт, продолжая нападать на Украину, тогда как США взяли на себя обязательство помочь украинцам защититься от нападения.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что союзники Украины не должны снижать темпы поставок вооружений на Украину, так как Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. По его словам, Вашингтон не станет останавливать поставки оружия Киеву. Обстановку на линии соприкосновения на Украине он назвал «подвижной», добавив, что США в такой ситуации также будут как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинцев.