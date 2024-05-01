Поставщики оружия отказываются сотрудничать с Пентагоном Поставщики не хотят заключать контракты с Пентагоном из-за передачи оружия ВСУ

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Министерство обороны США испытывает сложности при подписании контрактов с поставщиками вооружения, об этом говорится в отчете, опубликованном Контрольно-финансовым управлением конгресса. Согласно документу, компании не хотят заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами на восполнение вооружений Украине, поставляемых из запасов Пентагона.

Военные структуры [США] заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы помочь заменить пять видов вооружений, предоставленных Украине. <...> Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед, — говорится в докладе.

Согласно отчету, Пентагон предоставил Украине вооружения стоимостью в несколько миллиардов долларов. В документе также указываются и другие проблемы, связанные с цепочками поставок. В частности, поставщики деталей и сырья не успевают отправить их в оговоренные сроки.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16. По его словам, ВСУ также получат весь комплект вооружений к ним.