Дипломаты Посольства России в Соединённых Штатах обратились к гражданам РФ, временно пребывающим или постоянно проживающим на территории страны, из-за распространения коронавируса.
Представители дипмиссии призвали россиян строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Работники Посольства РФ уточнили номера телефонов, по которым соотечественникам может быть предоставлена экстренная консульская помощь.
Дипломаты
С 13 марта США запретят въезд из Европы на 30 дней. Ограничения коснутся людей, побывавших в Шенгенской зоне за 14 или менее дней до прибытия в Новый свет. Американский лидер Дональд Трамп считает, что данная мера поможет предотвратить попадание в страну заражённых коронавирусом, писал NEWS.ru.
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