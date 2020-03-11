https://static.news.ru/photo/3a9b9078-6421-11ea-be15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Hajek/CTK/Global Look Press

Дипломаты Посольства России в Соединённых Штатах обратились к гражданам РФ, временно пребывающим или постоянно проживающим на территории страны, из-за распространения коронавируса.

Представители дипмиссии призвали россиян строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Работники Посольства РФ уточнили номера телефонов, по которым соотечественникам может быть предоставлена экстренная консульская помощь.

Дипломаты отметили , что в Штатах случаи заражения COVID-19 выявлены более чем в 40 регионах, число инфицированных превысило 1,2 тысячи человек.

С 13 марта США запретят въезд из Европы на 30 дней. Ограничения коснутся людей, побывавших в Шенгенской зоне за 14 или менее дней до прибытия в Новый свет. Американский лидер Дональд Трамп считает, что данная мера поможет предотвратить попадание в страну заражённых коронавирусом, писал NEWS.ru.